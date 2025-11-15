«Спартаку» предложили назначить Семина на пост главного тренера

Тренер Валерий Непомнящий предложил назначить Юрия Семина на пост главного наставника московского «Спартака», передает «Чемпионат».

«На практике это было бы вполне возможно. Было бы очень интересно следить. Я так понимаю, он готов. Но он-то готов, там руководители «Спартака» не готовы», — сказал Непомнящий.

9 ноября московский «Спартак» победил «Ахмат» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1. После матча Деян Станкович остался недоволен одним из вопросов и вступил в конфликт с журналистом, обвинив его в провокации. После этого специалист не явился на обязательную пресс-конференцию.

11 ноября Станкович был уволен с поста главного тренера «Спартака».

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Спартак» занимает шестое место, набрав 25 баллов. Лидируют в РПЛ «Краснодар» и ЦСКА, набравшие 33 очка. В следующем туре РПЛ «Спартак» проведет московское дерби с ЦСКА 22 ноября.

