На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Карпин назвал лучшего российского тренера 2025 года

Карпин назвал Семака лучшим российским тренером 2025 года
true
true
true
close
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Наставник сборной России по футболу Валерий Карпин назвал Сергея Семака, возглавляющего петербургский «Зенит», лучшим российским тренером 2025 года, передает «РБ Спорт».

«Лучший российский тренер по итогам 2025 года по моему мнению? Сергей Семак», — сказал Карпин.

В матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов». Встреча, которая состоялась на стадионе «Солидарность Самара Арена», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче открыла самарская команда, на 50-й минуте отличился Фернандо Костанца. «Зенит» сравнял через шесть минут благодаря голу Максима Глушенкова.

В турнирной таблице национального первенства после 14 туров «Зенит» расположился на третьей строчке, набрав 30 очков. Самарская команда идет на 13-й позиции, имея в активе 14 баллов.

Ранее стало известно, почему у игроков сборной России нет мотивации.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами