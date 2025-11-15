Карпин назвал лучшего российского тренера 2025 года

Наставник сборной России по футболу Валерий Карпин назвал Сергея Семака, возглавляющего петербургский «Зенит», лучшим российским тренером 2025 года, передает «РБ Спорт».

«Лучший российский тренер по итогам 2025 года по моему мнению? Сергей Семак», — сказал Карпин.

В матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов». Встреча, которая состоялась на стадионе «Солидарность Самара Арена», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче открыла самарская команда, на 50-й минуте отличился Фернандо Костанца. «Зенит» сравнял через шесть минут благодаря голу Максима Глушенкова.

В турнирной таблице национального первенства после 14 туров «Зенит» расположился на третьей строчке, набрав 30 очков. Самарская команда идет на 13-й позиции, имея в активе 14 баллов.

Ранее стало известно, почему у игроков сборной России нет мотивации.