Тренер «Зенита» обвинил состояние поля в потере очков в матче с «Крыльями Советов»

Тренер «Зенита» Семак о ничьей в матче с «Крыльями»: сложно играть на таком поле

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что причиной ничьи в матче с «Крыльями Советов» является несоответствующее состояние игрового поля. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Но предъявить ребятам не за что, потому что сложно создавать моменты по такому полю. Вся игра превратилась в борьбу», — высказался тренер.

Санкт-петербургский «Зенит» в одном из центральных матчей 14-го тура РПЛ со счетом 1:0 переиграл дома столичный «Локомотив», однако в игре 15-го тура в Самаре против «Крыльев Советов» смог добиться лишь ничьей (1:1).

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Сергей Карасев.

В турнирной таблице национального первенства после 14 туров «Зенит» расположился на третьей строчке, набрав 30 очков. Самарская команда идет на 13-й позиции, имея в активе 14 баллов. Лидирует в РПЛ московский ЦСКА — команда уже сыграла матч 15-го тура и набрала 33 очка.

Ранее экс-футболист Максим Деменко рассказал об открытом признании Семака в проблемах клуба.