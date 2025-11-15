Легенда ЦСКА заявил, что уважает Станковича

Экс-игрок ЦСКА Тошич: уважаю Станковича и как тренера, и как человека

Бывший футболист московского ЦСКА Зоран Тошич отреагировал на увольнение Деяна Станковича с поста главного тренера столичного «Спартака», отметив, что уважает наставника как тренера и человека, передает «Чемпионат».

«Уважаю Деяна и как тренера, и как человека. Уверен, что у него получится в других командах. Про его работу в «Спартаке» не могу сказать, так как я не был в команде и рядом. Не знаю, почему его уволили», — сказал Тошич.

9 ноября московский «Спартак» победил «Ахмат» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1. После матча Станкович остался недоволен одним из вопросов и вступил в конфликт с журналистом, обвинив его в провокации. После этого специалист не явился на обязательную пресс-конференцию.

11 ноября Станкович был уволен с поста главного тренера «Спартака».

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Спартак» занимает шестое место, набрав 25 баллов. Лидируют в РПЛ «Краснодар» и ЦСКА, набравшие 33 очка. В следующем туре РПЛ «Спартак» проведет московское дерби с ЦСКА 22 ноября.

Ранее стало известно, сколько «Спартак» заплатил Станковичу из-за увольнения.