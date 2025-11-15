Легенда сборной России рассказал, почему Карпин не вернется в «Спартак» в ближайшее время

Экс-футболист Семшов: Карпин не вернется в «Спартак» в ближайшее время

Бывший полузащитник московского «Динамо» и сборной России Игорь Семшов заявил, что Валерий Карпин в ближайшее время не возглавит столичный «Спартак», передает «Матч ТВ».

«Думаю, что появление Карпина в «Спартаке» в ближайший сезон невозможно. Просто потому, что он будет работать в «Динамо». Его туда брали не для того, чтобы уволить через полгода», — сказал Семшов.

9 ноября «Спартак» победил «Ахмат» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1. После матча Деян Станкович остался недоволен одним из вопросов и вступил в конфликт с журналистом, обвинив его в провокации. После этого специалист не явился на обязательную пресс-конференцию.

11 ноября Станкович был уволен с поста главного тренера «Спартака».

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Спартак» занимает шестое место, набрав 25 баллов. Лидируют в РПЛ «Краснодар» и ЦСКА, набравшие 33 очка. В следующем туре РПЛ «Спартак» проведет московское дерби с ЦСКА 22 ноября.

Ранее стало известно, сколько «Спартак» заплатил Станковичу из-за увольнения.