Легенда ЦСКА предсказал исход игры Россия — Чили

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что сборная России должна добыть победу в игре против национальной команды Чили.

По его словам, для этого Валерий Карпин должен выставить сильнейший состав.

«В Чили немножко поинтереснее всегда были ребята, поинтереснее перуанцев. Немного пониже уровнем, чем аргентинцы и бразильцы, но все равно ребята тоже очень интересные. Если выставить хороший состав, выбрать игроков, кто может хотя бы пробить по воротам, то можем победить», — заявил Пономарев.

12 ноября в рамках ноябрьского сбора российские футболисты сыграли вничью с командой Перу — 1:1.

Матч между сборными России и Чили состоится в Сочи на стадионе «Фишт» 15 ноября, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 18:00 по московскому времени.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

