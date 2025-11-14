Легенда ЦСКА Пономарев сравнил соперника сборной России со сбродом

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что игра сборной России против национальной команды Перу была крайне посредственной.

По его словам, южноамериканцы привезли в Россию слабый состав.

«Я же много играл с южноамериканскими командами. И с Чили, и с Перу, и с другими сборными, и с клубными командами. Ребята у них всегда неплохие, но то, что они, перуанцы, привезли, вот этих вот всех — сброд какой-то. У них таких даже футболистов не было деревянных. У них всегда ребята были быстрые, интересные, впереди остроту создавали, трудно было с ними справиться. Но мы справлялись нормально, побеждали их в любом виде. А то, что наши показали — это вообще непонятно, что во что они играли. Или они не хотят, или не умеют, или не могут. Черт его знает, трудно сказать», — заявил Пономарев.

12 ноября в рамках ноябрьского сбора российские футболисты сыграли вничью с командой Перу — 1:1.

Матч между сборными России и Чили состоится в Сочи на стадионе «Фишт» 15 ноября, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 18:00 по московскому времени.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

