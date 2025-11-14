«Более техническое оснащение»: звезда «Спартака» о Чили перед матчем с Россией

Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун оценил сборную Чили перед товарищеским матчем с национальной командой России и назвал ее сильные стороны. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Сборная Чили непростая. Южноамериканцы всегда своеобразные. У них более высокое техническое оснащение. Да, в командной игре они могут европейским командам уступать, но в агрессии, в плане индивидуальных действий они всегда выглядят высоко», — заявил он.

Матч между сборными России и Чили состоится в Сочи на стадионе «Фишт» 15 ноября, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 18:00 по московскому времени.

12 ноября в рамках ноябрьского сбора российские футболисты сыграли вничью с командой Перу — 1:1.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

