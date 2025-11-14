Карпин назвал самый сложный матч на посту тренера сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что считает матч против Хорватии в 2021 году самым сложным на посту тренера национальной команды. Его слова приводит РИА Новости.

Сборная России в ноябре 2021 года на выезде потерпела поражение от команды Хорватии (0:1), заняла второе место в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года и не смогла напрямую завоевать путевку на турнир в Катаре.

«Было много сложных матчей, понятно. Но в роли тренера сборной самый трудный был со сборной Хорватии, когда мы играли там и проиграли 0:1. За 10 минут до конца в свои ворота забили и проиграли», — заявил он.

В ближайшем матче сборная России сыграет с национальной командой Чили, встреча состоится в Сочи на стадионе «Фишт» 15 ноября, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 18:00 по московскому времени.

12 ноября в рамках ноябрьского сбора российские футболисты сыграли вничью с командой Перу — 1:1.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее экс-игрок сборной России заявил, что матч с Чили будет гораздо тяжелее, чем с Перу.