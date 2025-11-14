«Был лучше настрой»: легендарный тренер рассказал, в чем Перу превзошла Россию

Знаменитый отечественный тренер Валерий Непомнящий, работавший с различными сборными и клубами Российской премьер-лиги, а также выведший Камерун в четвертьфинал чемпионата мира – 1990, в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал, чего сборной России не хватило для победы над Перу в товарищеском, матче, прошедшем в Санкт-Петербурге (1:1).

«Сборная Перу, конечно, уступала нам индивидуально по всем качествам, но настрой, мне кажется, у перуанцев был лучше, особенно во втором тайне, и что касается гола пропущенного, то есть причина одна — недостаток концентрации. То есть у игрока, который не играет долгое время, наступает утомление. Вот это умение сохранить стопроцентную концентрацию к концу игры или во второй половине, когда она становится ниже, важно», — отметил специалист.

Сборная России после ничьей с Перу продлила беспроигрышную серию до 21-го матча, а последнюю игру в этом году проведет против национальной команды Чили.

Ранее чилийский игрок «Сочи» Сааведра рассказал, что счастлив попаданию в сборную.