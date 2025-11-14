На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Был лучше настрой»: легендарный тренер рассказал, в чем Перу превзошла Россию

Тренер Непомнящий: России не хватило с Перу умения сохранить концентрацию
true
true
true
close
Алексей Даничев/РИА Новости

Знаменитый отечественный тренер Валерий Непомнящий, работавший с различными сборными и клубами Российской премьер-лиги, а также выведший Камерун в четвертьфинал чемпионата мира – 1990, в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал, чего сборной России не хватило для победы над Перу в товарищеском, матче, прошедшем в Санкт-Петербурге (1:1).

«Сборная Перу, конечно, уступала нам индивидуально по всем качествам, но настрой, мне кажется, у перуанцев был лучше, особенно во втором тайне, и что касается гола пропущенного, то есть причина одна — недостаток концентрации. То есть у игрока, который не играет долгое время, наступает утомление. Вот это умение сохранить стопроцентную концентрацию к концу игры или во второй половине, когда она становится ниже, важно», — отметил специалист.

Сборная России после ничьей с Перу продлила беспроигрышную серию до 21-го матча, а последнюю игру в этом году проведет против национальной команды Чили.

Ранее чилийский игрок «Сочи» Сааведра рассказал, что счастлив попаданию в сборную.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами