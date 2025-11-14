«Мечта каждого футболиста»: чилийский игрок «Сочи» о вызове в сборную

Чилийский полузащитник «Сочи» Игнасио Сааведра заявил, что попадание в сборную является мечтой каждого профессионального игрока, передает «Матч ТВ».

«Счастлив, что попал в сборную. Это мечта каждого футболиста. Я нахожусь далеко от дома, поэтому меня даже факт вызова в сборную уже радует», — поделился Сааведра.

Встреча Россия — Перу, которая состоялась 12 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась с результатом 1:1. Первый гол в матче оформил Александр Головин на 18-й минуте игры, его ассистентом выступил Алексей Миранчук. Перуанская команда отыгралась на 82-й минуте, мяч забил Алекс Валера.

В следующем матче 15 ноября в Сочи на стадионе «Фишт» команда сыграет со сборной Чили.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

