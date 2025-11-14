«Для нас загадка»: экс-игрок сборной России о матче с Чили

Бывший футболист сборной России Дмитрия Сычев заявил, что главный тренер национальной команды Валерий Карпин должен поставить на товарищеский матч с Чили боевой состав. Его слова приводит Odds.

«Что касается Чили, наверное, все-таки это сборная для нас загадка, потому что последний раз мы с ними играли в 2017-м году. И в той сборной главными звездами были Артуро Видаль, Алексис Санчес, Варга. Единственный Варга остался в обойме, и не факт, что он выйдет в основном в составе. Поэтому остальные игроки для нас непонятны», — отметил он.

Матч между сборными России и Чили состоится в Сочи на стадионе «Фишт» 15 ноября, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 18:00 по московскому времени.

12 ноября в рамках ноябрьского сбора российские футболисты сыграли вничью с командой Перу — 1:1.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

