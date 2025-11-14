Экс-игрок сборной России заявил, что матч с Чили будет гораздо тяжелее, чем с Перу

Бывший футболист сборной России Дмитрий Тарасов предположил, что российской команде предстоит более сложная игра, чем в матче с Перу, который завершился ничьей. Его слова передает «Матч ТВ».

«Гол, который пропустили в конце, настроение чуть подпортил. Я думаю, что с Чили игра будет намного тяжелее. На данный момент сложно мотивировать игроков, потому что матчи товарищеские. Желательно больше игроков смотреть, давать шанс играть всем», — заявил Тарасов.

Встреча Россия — Перу, которая состоялась 12 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась с результатом 1:1. Первый гол в матче оформил Александр Головин на 18-й минуте игры, его ассистентом выступил Алексей Миранчук. Перуанская команда отыгралась на 82-й минуте, мяч забил Алекс Валера.

В следующем матче 15 ноября в Сочи на стадионе «Фишт» команда сыграет со сборной Чили.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой.

Ранее чилийский игрок «Сочи» Сааведра рассказал, что счастлив попаданию в сборную.