«Мы боролись друг с другом»: Овечкин о своем отношении к Малкину

Капитан «Вашингтона» Овечкин заявил, что уважает Малкина и Кросби
John McDonnell/AP

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил об уважении к хоккеистам «Питтсбург Пингвинз» Евгению Малкину и Сидни Кросби. Его слова приводит Sportskeeda.

«Все эти годы мы боролись друг с другом, но у нас очень хорошие отношения. Я уважаю Сида и Евгения как игроков и, конечно же, как людей», — заявил он.

В ночь на 7 ноября «Питтсбург» победил «Вашингтон» со счетом 6:3, а после игры Малкин и Кросби поздравили Овечкина с заброшенной 900-й шайбой в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин оформил юбилейный гол в матче с «Сент-Луис Блюз».

В ночь на 9 ноября «Вашингтон» проиграл «Тампе-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2. Овечкин провел на льду 17 минут. За это время он нанес три броска в створ ворот, заблокировал один бросок и применил один силовой прием. Россиянин очков не набрал, завершив матч с показателем полезности «минус 1».

Сейчас на счету Овечкина 977 заброшенных шайб с учетом плей-офф, а у Гретцки — 1016. В апреле Овечкин побил рекорд Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Лос-Анджелес Кингз» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее российский хоккеист установил рекорд клуба НХЛ в XXI веке.

