«Играли в ритме соперника»: легендарный тренер рассказал о плохом в игре России против Перу

Знаменитый отечественный тренер Валерий Непомнящий, работавший с различными клубами Российской премьер-лиги, а также являющийся первым наставником, выведшим африканскую команду в четвертьфинал чемпионата мира, когда в 1990 году возглавлял Камерун, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался об игре сборной России в товарищеском матчи с командой Перу в Санкт-Петербурге (1:1), после которого игроки и Валерий Карпин жаловались на качество газона.

«Игра мне не понравилась по многим причинам, но в том числе могу согласиться с тем, что качество газона не позволило играть в нужном ритме. Дело в том, что настоящая национальная сборная должна быть хорошо готова. И именно скорость является таким важным фактором, но почему-то в этой игре это не получалось. Не получалось и привычной уже для нас такой активной работы в обороне на чужой половине поля, то есть встречать на чужой половине, сразу не давать поднимать голову. В самом начале игры несколько эпизодов было, потом все как-то перешло в такой очень комфортный для соперника ритм», — считает Непомнящий.

Сборная России под руководством Валерия Карпина во втором тайме упустила перевес в счете в игре с Перу, но продлила беспроигрышную серию до 21-й встречи.

