Роналду грозит отстранение от участия в ЧМ-2026 в составе сборной Португалии

Роналду может пропустить старт ЧМ‑2026 в составе сборной Португалии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду может пропустить старт чемпионата мира 2026 года из‑за дисквалификации, если команда отберется на турнир.

Инцидент произошел на 61-й минуте встречи с Ирландией в Дублине, когда 40-летний форвард замахнулся локтем на защитника Дару О'Ши.

Во время матча Роналду ударил локтем защитника ирландской команды Дару О'Ши. Изначально арбитр Гленн Нюберг показал желтую карточку, но после просмотра повтора на VAR изменил решение на красную. К этому моменту Ирландия вела 2:0.

Португалия сохраняет лидерство в группе F, набрав 10 очков. Далее идут сборные Венгрии (8 очков), Ирландии (7) и Армении (3). В заключительном туре Португалия дома встретится с Арменией, а Ирландия проведет выездной матч против Венгрии. Обе игры запланированы на 16 ноября.

Роналду — 40-летний нападающий, пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Европы и двукратный победитель Лиги наций. Он является лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов и клубных чемпионатов мира.

Ранее тренер сборной Португалии объяснил красную карточку Роналду в матче с Ирландией.