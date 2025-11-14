На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Роналду грозит отстранение от участия в ЧМ-2026 в составе сборной Португалии

Роналду может пропустить старт ЧМ‑2026 в составе сборной Португалии
true
true
true
close
Reuters

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду может пропустить старт чемпионата мира 2026 года из‑за дисквалификации, если команда отберется на турнир.

Инцидент произошел на 61-й минуте встречи с Ирландией в Дублине, когда 40-летний форвард замахнулся локтем на защитника Дару О'Ши.

Во время матча Роналду ударил локтем защитника ирландской команды Дару О'Ши. Изначально арбитр Гленн Нюберг показал желтую карточку, но после просмотра повтора на VAR изменил решение на красную. К этому моменту Ирландия вела 2:0.

Португалия сохраняет лидерство в группе F, набрав 10 очков. Далее идут сборные Венгрии (8 очков), Ирландии (7) и Армении (3). В заключительном туре Португалия дома встретится с Арменией, а Ирландия проведет выездной матч против Венгрии. Обе игры запланированы на 16 ноября.

Роналду — 40-летний нападающий, пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Европы и двукратный победитель Лиги наций. Он является лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов и клубных чемпионатов мира.

Ранее тренер сборной Португалии объяснил красную карточку Роналду в матче с Ирландией.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат мира 2026
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами