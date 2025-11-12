На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Был в шоке»: Акинфеев рассказал, как его унизили фанаты «Спартака»

Вратарь ЦСКА Акинфеев рассказал об унижении от фанатов «Спартака»
Владимир Астапкович/РИА Новости

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев в своей автобиографичной книге вспомнил о неприятной истории, которая была связана с болельщиками московского «Спартака». Цитату из книги приводит Sport24.

Со слов голкипера, в 2006 году итальянский арбитр Массимо Де Сантис удалил его в матче со «Спартаком» после спорного эпизода, что после игры стало активно обсуждаться в СМИ. По итогам того сезона Акинфеев был назван лучшим голкипером, и когда он вышел получать награду, на экране запустили ролик, который подготовили фанаты «Спартака».

«В этом ролике были тщательнейшим образом подобраны все мои ошибки, которые когда-либо случались. Одна за другой. Сейчас-то я давно все это пережил, а тогда был просто в шоке. Все моральные силы ушли на то, чтобы, стоя на сцене, ничем не проявить собственных эмоций. Хотя на самом деле просто не знал, куда деваться от унижения и обиды», — поделился он.

В составе сборной России Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году футболист вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира, после чего завершил карьеру в национальной команде.

Акинфеев вместе с ЦСКА шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 стал обладателем Кубка УЕФА. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Краснодара» по дополнительным показателям. Обе команды имеют по 33 очка.

Ранее в сборной России ответили на вопрос о возможном возвращении Акинфеева.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
