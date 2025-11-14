Бывший тренер сборной России назвал уникальное качество Акинфеева

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк, работавший с ЦСКА с 2006 по 2010 год, назвал уникальным умение вратаря Игоря Акинфеева ловить летящие в створ ворот мячи. Его слова передает Sport24.

«Он может поймать любой мяч, который летит в сторону ворот. Акинфеев запомнился добрым парнем с менталитетом победителя», — рассказал Хиддинк.

В составе сборной России Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году футболист вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира, после чего завершил карьеру в национальной команде.

Акинфеев вместе с ЦСКА шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 стал обладателем Кубка УЕФА. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Краснодара» по дополнительным показателям. Обе команды имеют по 33 очка.

Ранее Акинфеев рассказал, что в настоящее время форвард Чалов из ПАОК переходить не собирается.