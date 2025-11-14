Ветеран «Зенита» назвал отправную точку 20-летних проблем «Спартака»

Экс-игрок «Зенита» Угаров: в «Спартаке» больше 20 лет происходят проблемы

Бывший футболист «Зенита» Денис Угаров заявил, что с момента ухода тренера Олега Романцева более 20 лет назад в клубе постоянно возникают проблемы, передает «Евро-Футбол.Ру».

«В «Спартаке» уже больше 20 лет после ухода Романцева всегда происходят какие-то проблемы. Столько шума, каждый год меняют тренеров, если посчитать, сколько они потратили на тренеров, сколько они с этого получили — будет огромный минус», — заявил Угаров.

За период тренерства Романцева, длившегося с 1989 по 2003 год, «Спартак» девять раз становился чемпионом страны. После его ухода команда один раз выиграла в 2017 году.

Деян Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 года. Под его руководством по итогам сезона 2024/25 команда заняла четвертое место в чемпионате России.

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Ахмат» идет на 11-й строчке с 16 очками. «Спартак» занимает шестое место, набрав 25 баллов. Лидирует в РПЛ московский ЦСКА — команда уже сыграла матч 15-го тура и набрала 33 очка.

Ранее «Спартак» может возглавить экс-тренер итальянского клуба.