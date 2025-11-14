«Спартак» может возглавить экс-тренер итальянского клуба

Московский «Спартак» рассматривает кандидатуру хорватского тренера Ивана Юрича, который недавно покинул пост наставника итальянской «Аталанты». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Юрич был уволен из «Аталанты» вместе со всем тренерским штабом из 5 человек 10 ноября после череды неудачных результатов. Он также работал с «Торино», «Вероной» и «Дженоа».

Деян Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 года. Под его руководством по итогам сезона 2024/25 команда заняла четвертое место в чемпионате России.

Во время флеш-интервью после победы над грозненским «Ахматом» со счетом 2:1 Станковичу задали вопрос о его реплике в адрес судьи. Станкович в ответ обвинил журналиста в провокации.

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Ахмат» идет на 11-й строчке с 16 очками. «Спартак» занимает шестое место, набрав 25 баллов. Лидирует в РПЛ московский ЦСКА — команда уже сыграла матч 15-го тура и набрала 33 очка.

Ранее «Спартак» заинтересовался трансфером футболиста московского «Динамо».