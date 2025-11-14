На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Костомаров задумался о карьере комментатора

Фигурист Костомаров заявил, что согласился бы прокомментировать соревнования
Алексей Никольский/РИА Новости

Олимпийский чемпион Турина-2006 по фигурному катанию в паре с Татьяной Навкой — Роман Костомаров — рассказал в интервью «Газете.Ru», что положительно смотрит на идею попробовать себя в качестве комментатора.

«Если бы меня позвали комментировать соревнования, согласился бы я? Наверное, да, — сказал Костомаров. — Просто нужно немного погрузиться в нынешние правила, — в то, какие сегодня требования предъявляются к фигуристам в плане техники, дорожек, артистизма, прыжков и вращений. Нужно уделить этому время, чтобы все было профессионально. В общих чертах я, конечно, могу прокомментировать. Но что касается техники, то я уже все-таки 19 лет назад закончил».

Костомаров признался, что не очень часто смотрит соревнования по фигурному катанию и следит за спортсменами только по мере возможности.

В частности, чемпион рассказал, что не смотрел олимпийский отбор в Пекине, на котором выступили российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.

Спортсмены заняли первое место в женском и мужском одиночном катании соответственно и завоевали путевку на Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо.

Ранее российскую фигуристку со льда доставили на операционный стол из-за глубокой раны и потери крови.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
