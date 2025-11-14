На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российскую фигуристку со льда доставили на операционный стол

Тренер фигуристки Захаровой рассказала о страшной травме на льду
true
true
true
close
Максим Богодвид/РИА Новости

Тренер Анна Царева рассказала, как российская фигуристка Мария Захарова лезвием конька получила глубокий порез в области бедра, когда во время тренировки в ЦСКА другой спортсмен на полном ходу в нее врезался. Об этом сообщает RT.

«Ее прямо со льда увезли в Филатовскую больницу, она там провела пять дней под капельницей. Была сложная операция по зашиванию тканей, большая потеря крови», — сообщила тренер.

Индиндент произошел в октября 2024 года. Лезвие рассекло мышцу над коленом на глубину 5 сантиметров. Восстановление оказалось болезенным: после зарубцовывания раны пришлось долго растягивать шов, чтобы вернуть эластичность и функции мышцы.

В январе 2025 года Захарова выполнила на турнире в Кирове норматив мастера спорта. В текущем сезоне 18-летняя спортсменка стала первой российской фигуристкой, исполнившей четверной прыжок после совершеннолетия, успешно выполнив четверной тулуп на этапе Гран-при России в Магнитогорске.

Ранее ученицу Тутберидзе внесли в базу «Миротворца».

