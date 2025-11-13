Экс-тренер «Спартака» объяснил, как Россия сыграет против Чили

Тренер Гладилин заявил, что игра против Чили для России будет как матч с Перу

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что ждет от игры Россия — Чили сценария подобного тому, что был в матче Россия — Перу.

«Прежде всего выйдет наверняка другой состав. Из тех, кто не играл с Перу, ребятам дадут шанс поиграть. Игра будет такая же. Чили — тоже хорошая команда, тоже амбициозная, она уже готовится здесь. По характеру и развитию событий в принципе такая же будет игра. Если победят, значит хорошо. Если будет ничья, то ничего страшного», — заявил Гладилин.

Встреча Россия — Перу, которая состоялась 12 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась с результатом 1:1. Первый гол в матче оформил Александр Головин на 18-й минуте игры, его ассистентом выступил Алексей Миранчук. Перуанская команда отыгралась на 82-й минуте, мяч забил Алекс Валера.

В следующем матче 15 ноября в Сочи на стадионе «Фишт» команда сыграет со сборной Чили.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

