«Этим людей не впечатлить»: Мбаппе о 400-м голе за карьеру

Мбаппе о 400 голах за карьеру: надо забить еще столько же
Pavel Mikheyev/Reuters

Французский нападающий Килиан Мбаппе посчитал, что 400 забитых мячей за его профессиональную карьеру недостаточны для впечатленич людей, передает RMC Sport.

«Число 400 не впечатлит людей. Чтобы поразить их воображение, нужно забить еще столько же. Вряд ли я смогу приблизиться к 1000 голов, как Криштиану Роналду, но попробовать стоит», — заявил Мбаппе.

Футболист забил дубль в ворота сборной Украины в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Матч завершился со счетом 4:0 в пользу французов, а голы Мбаппе стали 399-м и 400-м в его активе.

Официально о подписании контракта между Мбаппе и мадридским «Реалом» было объявлено 3 июня. Нападающий пополнил состав испанского гранда в статусе свободного агента. До этого форвард выступал за французский «ПСЖ», в составе которого играл с 2017 года.

В минувшем сезоне Мбаппе стал обладателем Золотой бутсы, забив в чемпионате Испании 31 гол. Во всех турнирах француз отличился 39 раз, побив рекорд по количеству голов в дебютном сезоне. Прежним рекордсменом по этому показателю был чилийский форвард Иван Саморано, который отличился 37 раз в сезоне-1992/93.

Ранее тренер сборной Португалии объяснил красную карточку Роналду в матче с Ирландией.

Футбол. Чемпионат Франции
