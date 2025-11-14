Тренер сборной Португалии объяснил красную карточку Роналду в матче с Ирландией

Тренер сборной Португалии об удалении Роналду: он часто входит в штрафную

Главный тренер португальской сборной Роберто Мартинес заявил, что ситуация с нарушением Криштиану Роналду на видеозаписи выглядит серьезнее, чем была в реальности. Его слова приводит Record.

«Игрок такого уровня, как Криштиану, часто входит в штрафную и сталкивается с защитниками. Полностью избежать контактов ему бывает трудно. В данном эпизоде не было умышленной грубой игры — произошел несчастный случай», — заявил Мартинес.

Во время матча Роналду ударил локтем защитника ирландской команды Дару О'Ши и был удален на 61-й минуте. К этому моменту Ирландия вела 2:0.

40-летний игрок впервые был удален в матче за сборную.

Португалия сохраняет лидерство в группе F, набрав 10 очков. Далее идут сборные Венгрии (8 очков), Ирландии (7) и Армении (3). В заключительном туре Португалия дома встретится с Арменией, где Роналду не сможет сыграть из-за красной карточки.

Роналду — 40-летний нападающий, пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Европы и двукратный победитель Лиги наций. Он является лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов и клубных чемпионатов мира.

