Сборная Франции вышла на чемпионат мира — 2026

Сборная Франции со счетом 4:0 разгромила Украину и вышла на чемпионат мира — 2026

Сборная Франции по футболу на своем поле разгромила Украину в матче пятого тура квалификации чемпионата мира — 2026. Об этом сообщает «Лента.ру».

В публикации отмечается, что встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу французов. Два гола забил Килиан Мбаппе, по одному мячу оформили Майкл Олисе и Уго Экитике.

Сборная Франции по итогам пяти туров квалификации заработала 13 очков и вышла на чемпионат мира 2026 года. Украина с семью очками занимает третье место в квартете, которое не дает права побороться за путевку на турнир.

До этого сборная Португалии уступила национальной команде Ирландии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

