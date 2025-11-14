На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Роналду удалили с поля в матче против Ирландии

Криштиану Роналду получил прямую красную карточку в матче против Ирландии
Pedro Nunes/Reuters

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду получил прямую красную карточку в гостевом матче отборочного турнира ЧМ-2026 против команды Ирландии. Об этом сообщает ТАСС.

Во время матча Роналду ударил локтем защитника ирландской команды Дару О'Ши и был удален на 61-й минуте. К этому моменту Ирландия вела 2:0.

Португалия сохраняет лидерство в группе F, набрав 10 очков. Далее идут сборные Венгрии (8 очков), Ирландии (7) и Армении (3). В заключительном туре Португалия дома встретится с Арменией, а Ирландия проведет выездной матч против Венгрии. Обе игры запланированы на 16 ноября.

Роналду — 40-летний нападающий, пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Европы и двукратный победитель Лиги наций. Он является лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов и клубных чемпионатов мира.

В декабре 2022 года футболист перешел в «Аль-Наср». Ранее в своей карьере он выступал за лиссабонский «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и мадридский «Реал». За сборную Португалии Роналду играет с 2003 года.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду и Дональд Трамп могут дать совместное интервью.

