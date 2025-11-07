Криштиану Роналду и Дональд Трамп могут дать совместное интервью

Британский журналист Пирс Морган ответил на просьбу в социальных сетях сделать совместное интервью с президентом США Дональдом Трампом и нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Я работаю над этим», — написал Морган.

Осенью 2025 года Морган опубликовал интервью с Роналду, которое состоит из двух частей.

В минувшем сезоне Роналду отметился 35 забитыми мячами и четырьмя голевыми пасами в 41 матче за «Аль-Наср» во всех турнирах.

В текущем сезоне саудовский клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии, набрав 21 очко в семи встречах. Второе место занимает «Аль-Таавун», набравший 18 баллов.

Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию, с января 2023 года он является нападающим команды «Аль-Наср». Несмотря на то что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей.

Ранее Роналду рассказал о своем отношении к Трампу.