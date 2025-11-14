Португалия проиграла Ирландии в матче отбора ЧМ-2026

Сборная Португалии уступила национальной команде Ирландии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Встреча, которая прошла в Дублине на «Авива Стэдиум», завершилась победой хозяев со счетом 2:0. В составе победителей дубль оформил Трой Пэррот. У гостей на 60-й минуте удалился нападающий Криштиану Роналду за удар локтем в спину соперника.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

