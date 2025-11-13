На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-главу испанского футбола забросали яйцами во время презентации книги

Экс-главу испанского футбола Рубиалеса закидал яйцами его же дядя
true
true
true
close
Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса атаковали во время презентации его книги в Мадриде. Об этом сообщает El Confidencial.

Нападавшим оказался собственный дядя экс-функционера, который бросил в него два яйца с криками «негодяй». Мероприятие продолжилось после задержания нападавшего.

«К счастью, меня остановили. Я увидел беременную женщину с двумя маленькими детьми. Если бы я схватил его, мы бы сейчас были совсем в другой ситуации», — заявил Рубиалес после инцидента.

В своей книге экс-президент позиционирует себя как жертву масштабного заговора в испанском футболе. Он утверждает, что стал объектом целенаправленной кампании по дискредитации.

Летом 2023 года Рубиалес был отстранен Международная федерация футбола (ФИФА) на три года за поцелуй с Эрмосо без согласия. Испанский суд также оштрафовал его на 10,8 тысячи евро и запретил приближаться к футболистке.

Ранее более 70 футболистов выступили за отстранение Израиля.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Испании
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами