Экс-главу испанского футбола забросали яйцами во время презентации книги

Бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса атаковали во время презентации его книги в Мадриде. Об этом сообщает El Confidencial.

Нападавшим оказался собственный дядя экс-функционера, который бросил в него два яйца с криками «негодяй». Мероприятие продолжилось после задержания нападавшего.

«К счастью, меня остановили. Я увидел беременную женщину с двумя маленькими детьми. Если бы я схватил его, мы бы сейчас были совсем в другой ситуации», — заявил Рубиалес после инцидента.

В своей книге экс-президент позиционирует себя как жертву масштабного заговора в испанском футболе. Он утверждает, что стал объектом целенаправленной кампании по дискредитации.

Летом 2023 года Рубиалес был отстранен Международная федерация футбола (ФИФА) на три года за поцелуй с Эрмосо без согласия. Испанский суд также оштрафовал его на 10,8 тысячи евро и запретил приближаться к футболистке.

