Более 70 футболистов выступили за отстранение Израиля

Более 70 футболистов выступили за недопуск Израиля к международным соревнованиям

Организация Athletes for Peace инициировала коллективное обращение к президенту Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александеру Чеферину с требованием о недопуске спортсменов Израиля к международным соревнованиям.

«Ни одни одна арена не должна принимать режим, совершающий геноцид, апартеид и другие преступления против человечности. Безнаказанность может быть прекращена только с помощью коллективных осознанных действий», — сказано в заявлении.

Среди подписавших документ — чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции Поль Погба, лидер сборной Марокко Хаким Зиеш, а также другие известные игроки.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

