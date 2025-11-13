Махачев назвал Двалишвили одним из величайших бойцов

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев расширил свой список величайших бойцов промоушена, добавив в него действующего чемпиона в легчайшем весе Мераба Двалишвили в своем аккаунте социальной сети.

«Я забыл Мераба Двалишвили. Он один из величайших», — написал Махачев.

Российский боец называл в числе лучших Александра Пантожу, Тома Аспиналла, Александра Волкановски, Илию Топурию и себя.

Махачев в настоящее время готовится к бою за титул чемпиона UFC в полусреднем весе против австралийца Джека Делла Маддалены. Поединок официально анонсирован организацией UFC и состоится 16 ноября 2025 года на турнире UFC 322.

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком весе (до 70,3 кг), где он сумел стать чемпионом UFC, а также поставил рекорд по количеству защит титула в данной весовой категории — четыре успешных защиты подряд.

Махачеву пришлось отказаться от чемпионского пояса в легком весе, чтобы подняться в полусредний.

Ранее Махачев сообщил, что рад завершению Хабибом карьеры бойца.