Махачев: рад, что Хабиб завершил карьеру бойца

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев заявил, что рад о того, что Хабиб Нурмагомедов завершил спортивную карьеру, передает New York Post Sports.

«Когда Хабиб завершил карьеру, дело было не в возрасте. Дело было в семье и просьбе его матери. Я рад, что Хабиб завершил карьеру бойца и стал тренером, потому что он помогает многим ребятам стать чемпионами», — сказал Махачев.

Последний бой Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи на турнире UFC. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

31 января Конор Макгрегор вызвал на бой Хабиба. В октябре 2018 года Хабиб одолел Макгрегора на турнире UFC 229. Бой завершился в четвертом раунде.

