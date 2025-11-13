ФИФА номинировала футболиста ЦСКА на премию за самый красивый гол

Бразильский полузащитник ЦСКА Алеррандро номинирован Международной федерацией футбола (ФИФА) на премию имени Ференца Пушкаша. Об этом сообщается на сайте организации.

Премия вручается за самый красивый гол года по версии ФИФА.

Номинированный гол был забит 19 августа 2024 года в матче бразильской «Витории» против «Крузейро». Алеррандро исполнил удар через себя, когда выступал за бразильскую «Виторию» в матче против «Крузейро», который попал в список лучших голов сезона.

Алеррандро перешел в ЦСКА в феврале 2025 года. В текущем сезоне чемпионата России он провел 13 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Голосование за лучший гол года продлится до конца ноября, а имя лауреата будет объявлено на церемонии The Best FIFA Football Awards.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

