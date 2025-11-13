В Норвегии заявили, что ОИ станут интереснее с участием российских лыжников

Норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальтведт прокомментировал апелляцию России в Спортивный арбитражный суд (CAS) против решения Международной федерации лыжного спорта (FIS). Его слова приводит Sport24.

«Мне было очень интересно, подадут ли апелляцию в CAS. И я рад, что это произошло. Если CAS отменит санкции, Олимпиада станет значительно интереснее с точки зрения спорта», — заявил Сальтведт.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года по решению FIS. С тех пор федерация дважды продлевала санкции в адрес россиян.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

