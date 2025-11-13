На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Во Франции биатлонистку поймали на порче чужой винтовки

Французскую биатлонистку Ришар поймали на порче чужой винтовки
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Спортсменку французской сборной Жанну Ришар поймали на попытке изменения настроек винтовки ее коллеги по команде Осеан Мишлон. Об этом сообщает Le Dauphiné Liberéré.

В конце сезона-2024/2025 олимпийская чемпионка Жюстин Брезаз-Буше стала свидетельницей того, как Ришар изменяла настройки чужого оружия. Несмотря на то, что биатлонистка отрицает свою вину, именно этот инцидент стал причиной ее отстранения от первого этапа летней подготовки к олимпийскому сезону-2025/2026.

Конфликт удалось уладить внутри женской сборной. Однако это не первый скандальный случай в Сборной Франции.

7 ноября 2025 года дисциплинарный комитет Федерации лыжного спорта Франции (FFS) отстранил биатлонистку Жюлью Симон от соревнований на шесть месяцев, пять из которых условно, за мошенничество с банковскими картами и кражу у коллег по команде. Дисциплинарная комиссия Федерации лыжного спорта Франции также отстранила Симон от соревнований и тренировок на шесть месяцев.

Ранее олимпийский чемпион Устюгов заявил, что у него пропали лыжи.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами