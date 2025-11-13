Во Франции биатлонистку поймали на порче чужой винтовки

Спортсменку французской сборной Жанну Ришар поймали на попытке изменения настроек винтовки ее коллеги по команде Осеан Мишлон. Об этом сообщает Le Dauphiné Liberéré.

В конце сезона-2024/2025 олимпийская чемпионка Жюстин Брезаз-Буше стала свидетельницей того, как Ришар изменяла настройки чужого оружия. Несмотря на то, что биатлонистка отрицает свою вину, именно этот инцидент стал причиной ее отстранения от первого этапа летней подготовки к олимпийскому сезону-2025/2026.

Конфликт удалось уладить внутри женской сборной. Однако это не первый скандальный случай в Сборной Франции.

7 ноября 2025 года дисциплинарный комитет Федерации лыжного спорта Франции (FFS) отстранил биатлонистку Жюлью Симон от соревнований на шесть месяцев, пять из которых условно, за мошенничество с банковскими картами и кражу у коллег по команде. Дисциплинарная комиссия Федерации лыжного спорта Франции также отстранила Симон от соревнований и тренировок на шесть месяцев.

Ранее олимпийский чемпион Устюгов заявил, что у него пропали лыжи.