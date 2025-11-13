КДК дисквалифицировал тренера «Оренбурга» на два матча

Главный тренер «Оренбурга» Ахметзянов получил дисквалификацию на два матча

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отстранил главного тренера «Оренбурга» Ильдара Ахметзянова на два матча Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

В конце встречи 15-го тура РПЛ против «Локомотива» Ахметзянов был удален с поля за провокации игрока соперников Николая Комличенко. Комитет не только отказался отменять красную карточку, но и назначил дополнительную дисквалификацию, признав поведение тренера недопустимым.

9 ноября «Локомотив» одержал победу над «Оренбургом» в матче 15-го тура РПЛ.

Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу «Локомотива».

Единственный гол на 72-й минуте с пенальти забил Николай Комличенко после фола Фахда Муфи против Дмитрия Баринова.

Судья Сергей Цыганок назначил пенальти в ворота «Оренбурга» и показал красную карточку Анри Чичинадзе, но после просмотра VAR отменил свое решение. Второй гол Комличенко был отменен из-за положения вне игры, а главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов получил красную карточку за споры с судьей.

