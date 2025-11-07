Осужденная за кражу банковских карт чемпионка мира отстранена на месяц

Дисциплинарный комитет Федерации лыжного спорта Франции (FFS) отстранил биатлонистку Жюлью Симон от соревнований на шесть месяцев, пять из которых условно.

Решение вступает в силу 7 ноября 2025 года. Спортсменка также обязана выплатить штраф в размере 30 тысяч евро, при этом 15 тысяч евро являются условными.

В результате отстранения 29-летняя Симон пропустит первый этап Кубка мира по биатлону, который пройдет с 29 ноября по 7 декабря в шведском Эстерсунде.

Инцидент с банковскими картами случился на лыжероллерном фестивале Blinkfestivalen в 2022 году. На спортсменку было изначально подано две жалобы, в том числе от еще одной французской биатлонистки Жюстин Бреза-Буше. Симон была обвинена в том, что она использовала чужие банковские карты для совершения покупок в интернете. По итогу разбирательств следствие установило трех потерпевших, включая Бреза-Буше.

Симон выиграла серебряную медаль зимних Олимпийских игр — 2022 в смешанной эстафете. Также она — обладательница Кубка мира в общем зачете и двух малых Кубков мира в зачете гонок преследования и масс-стартов в сезоне-2022/23, многократная победительница этапов Кубка мира. Четыре золотые медали чемпионатов мира из десяти она завоевала в 2025 году, победив на мировом первенстве в смешанной эстафете, индивидуальной гонке на 15 км, сингл-миксте и женской эстафете.

Ранее многократная чемпионка мира по биатлону призналась в краже.