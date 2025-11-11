Олимпийский чемпион Устюгов заявил, что у него пропали лыжи

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов в своем Telegram-канале заявил, что у него пропали лыжи и палки, и попросил нашедшего вернуть инвентарь.

«На одной из тренировок откатался, увидел ребят в спортгородке, решил с ними позаниматься и оставил свои лыжи и палки. Опомнился только спустя сутки. Может, кто-то увидит. Просьба вернуть лыжи. По камерам посмотрели и в боксах прошли, но лыж нет», — рассказал он.

Устюгов — олимпийский чемпион в эстафете 4×10 км (2022), двукратный чемпион мира 2017 года (в скиатлоне и командном спринте), победитель многодневной гонки «Тур де Ски» в сезоне 2016/17, трехкратный чемпион мира среди молодежи, пятикратный чемпион мира среди юниоров.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). С тех пор федерация дважды продлевала санкции в адрес россиян. В конца октября в FIS вновь продлили отстранение россиян, не допустив их на Олимпийские игры — 2026.

Ранее Устюгов стал отцом в третий раз.