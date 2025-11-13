«Точно есть проблемы»: определилось психологическое состояние Станковича

Психолог о Станковиче: смотрит на мир как на враждебное пространство

Психолог Дмитрий Скрипников проанализировал поведение бывшего тренера московского «Спартака» Деяна Станковича, передает Legalbet.

«У Станковича точно есть психологические проблемы. Он склонен смотреть на мир как на враждебное пространство и отвечать агрессией», — заявил специалист.

Психолог также добавил, что эмоциональная несдержанность и публичные конфликты с журналистами дискредитировали как самого тренера, так и клуб.

9 ноября московский «Спартак» победил «Ахмат» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1. После матча Станкович остался недоволен одним из вопросов и вступил в конфликт с журналистом, обвинив его в провокации. После этого специалист не явился на обязательную пресс-конференцию.

11 ноября Станкович был уволен с поста главного тренера «Спартака».

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Спартак» занимает шестое место, набрав 25 баллов. Лидируют в РПЛ «Краснодар» и ЦСКА, набравшие 33 очка. В следующем туре РПЛ «Спартак» проведет московское дерби с ЦСКА 22 ноября.

