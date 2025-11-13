Сафонова призвали поскорее забыть об ошибке в игре с Перу

Тренер Гладилин призвал не обращаться внимания на ошибку Сафонова в игре с Перу

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что не считает критичной ошибку вратаря Матвея Сафонова в товарищеском матче между сборными России и Перу.

«Эта ошибка никак не скажется, даже на это надо ее вспоминать. Наши выдающиеся вратари тоже допускали иногда ошибки — Яшин, Дасаев. Где-то поскользнулся, чуть-чуть упустил какой-то момент, ничего страшного. Он хороший вратарь международного класса, в прошлом сезоне он это всем показал, так что никаких проблем нет», — заявил Гладилин.

Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась с результатом 1:1. Первый гол в матче оформил Александр Головин на 18-й минуте игры, его ассистентом выступил Алексей Миранчук. Перуанская команда отыгралась на 82-й минуте, мяч забил Алекс Валера.

В следующем матче 15 ноября в Сочи на стадионе «Фишт» команда сыграет со сборной Чили.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

