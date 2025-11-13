Экс-тренер «Спартака» назвал хорошей ничью России с Перу

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что считает приемлемым результат товарищеского матча между сборными России и Перу.

«Понравился первый тайм, игроки вышли в хорошем составе, зрители увидели наших легионеров — Головина, Миранчука, Сафонова. Сам результат здесь в принципе особой важности не играет — главное, что ребята собрались, работают вместе. Чувствуется, что это сплоченный коллектив есть. Конечно, желательно, чтобы победили, но так бывает в футболе. Ничья — тоже хороший результат. Перу — это хорошая команда, молодая, перспективная, амбициозная. Так что они еще в Южной Америке покажут класс вот этим составом», — заявил Гладилин.

Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась с результатом 1:1. Первый гол в матче оформил Александр Головин на 18-й минуте игры, его ассистентом выступил Алексей Миранчук. Перуанская команда отыгралась на 82-й минуте, мяч забил Алекс Валера.

В следующем матче 15 ноября в Сочи на стадионе «Фишт» команда сыграет со сборной Чили.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

