Семин рассказал, какой тренер должен возглавить «Спартак»

Семин: «Спартак» должен возглавить тренер высокой квалификации
РИА Новости

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что столичный «Спартак» может возглавить специалист высокой квалификации, передает РИА Новости.

«В «Спартак» должен прийти хороший тренер высокой квалификации. Потому что это большая команда с большими требованиями к результату. Какая разница, будет это российский специалист или иностранный», — сказал Семин.

Об увольнении Деяна Станковича с поста наставника «Спартака» стало известно 11 ноября. Сербский специалист тренировал московскую команду с лета 2024 года.

9 ноября московский «Спартак» победил «Ахмат» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1. В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Спартак» занимает шестое место, набрав 25 баллов. Лидируют в РПЛ «Краснодар» и ЦСКА, набравшие 33 очка. В следующий раз «Спартак» проведет московское дерби с ЦСКА 22 ноября.

Ранее бывший тренер «Спартака» объяснил уход Станковича из команды.

