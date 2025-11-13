«Разочарование»: российский тренер объяснил, чем расстроила игра сборной

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин остался недоволен выступлением сборной России в товарищеском матче против команды Перу. Об этом он рассказал в комментарии «Газете.Ru».

«Осталась неудовлетворенность от игры. Наверное, у всех, не только у меня. Ожидания были большие, и результат, естественно, не радует. Чего не хватило? Наверное, движения, взаимодействия, мотивации. Игра получилась неяркая — невразумительная, так скажем. Было даже неясно, насколько мы сильны. Поэтому есть разочарование», — констатировал специалист.

12 ноября Россия сыграла вничью с Перу. Сафонов провел на поле все 90 минут. Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» (домашний стадион «Зенита»), завершилась с результатом 1:1. Первый гол в матче оформил Александр Головин на 18-й минуте игры, его ассистентом выступил Алексей Миранчук. Перуанская команда отыгралась на 82-й минуте, мяч забил Алекс Валера.

Следующий товарищеский матч подопечные Валерия Карпина проведут 15 ноября в Сочи. Соперником станет сборная Чили.

