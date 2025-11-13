Легенда «Ростова»: у Перу не было моментов в матче с Россией

Экс-футболист Дьяков: у Перу не было моментов в матче с Россией

Экс-футболист Виталий Дьяков заявил, что сборная России должна была выигрывать в товарищеском матче против Перу, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Моментов у соперника не было. Хотелось бы выиграть. А так тяжело оценить перуанцев, потому что большинство футболистов из внутреннего чемпионата. Такие сборные, тем более дома, в такой атмосфере надо обыгрывать», — сказал Дьяков.

Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» (домашний стадион «Зенита»), завершилась с результатом 1:1. Первый гол в матче оформил Александр Головин на 18-й минуте игры, его ассистентом выступил Алексей Миранчук. Перуанская команда отыгралась на 82-й минуте, мяч забил Алекс Валера.

В следующем матче 15 ноября в Сочи на стадионе «Фишт» команда сыграет со сборной Чили.

