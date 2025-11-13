Кержаков может лишить Дзюбу рекорда за сборную России

Бывший футболист Александр Кержаков может лишить форварда Артема Дзюбу рекорда по забитым мячам за сборную России, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

На Кержакова могут записать гол в ворота сборной Германии, который был забит в 2005 году. Тогда точный удар судьи ошибочно записали на Андрея Аршавина. Официальное обращение по этому поводу должно поступить в Международную федерацию футбола (ФИФА).

«Справедливость восторжествовала. Круто, что подняли архивы, ведь я помню, что забил тогда честный гол. Не просто так катился, боялся что кто-то может помешать», — заявил Кержаков.

Сейчас на счету Дзюбы 31 забитый мяч за сборную России, а на счету Кержакова 30 точных ударов.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее экс-тренер «Спартака» назвал хорошей ничью России с Перу.