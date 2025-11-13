На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кержаков может лишить Дзюбу рекорда за сборную России

Экс-футболист Кержаков может лишить Дзюбу рекорда за сборную России
ФК «Кайрат»

Бывший футболист Александр Кержаков может лишить форварда Артема Дзюбу рекорда по забитым мячам за сборную России, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

На Кержакова могут записать гол в ворота сборной Германии, который был забит в 2005 году. Тогда точный удар судьи ошибочно записали на Андрея Аршавина. Официальное обращение по этому поводу должно поступить в Международную федерацию футбола (ФИФА).

«Справедливость восторжествовала. Круто, что подняли архивы, ведь я помню, что забил тогда честный гол. Не просто так катился, боялся что кто-то может помешать», — заявил Кержаков.

Сейчас на счету Дзюбы 31 забитый мяч за сборную России, а на счету Кержакова 30 точных ударов.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее экс-тренер «Спартака» назвал хорошей ничью России с Перу.

