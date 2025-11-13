В «Зените» высказались об увлечении Соболева компьютерными играми

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин заявил, что форвард команды Александр Соболев стал меньше играть в компьютерные игры, передает РИА Новости.
«Мне кажется, он сейчас более профессионально относится к футболу и меньше играет. Недавно мы делали с ним интервью, он сейчас точно не засиживается так допоздна», — сказал Аршавин.
В июле появилась информация, что Соболев потратил на онлайн-игры 701 тысячу рублей. На инвентарь в игре CS Соболев потратил около $700, а в Dota 2 — $8300.
Официально о переходе Соболева из московского «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа 2024 года. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1». В сезоне-2024/25 форвард забил семь мячей и отдал три результативные передачи во всех турнирах за петербургский клуб.
В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Соболев провел 13 матчей, забив три мяча.
Ранее игрока «Зенита» Соболева подвергли критике.