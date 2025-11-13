В «Зените» высказались об увлечении Соболева компьютерными играми

Аршавин о футболисте «Зенита» Соболеве: он стал меньше играть в компьютер

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин заявил, что форвард команды Александр Соболев стал меньше играть в компьютерные игры, передает РИА Новости.

«Мне кажется, он сейчас более профессионально относится к футболу и меньше играет. Недавно мы делали с ним интервью, он сейчас точно не засиживается так допоздна», — сказал Аршавин.

В июле появилась информация, что Соболев потратил на онлайн-игры 701 тысячу рублей. На инвентарь в игре CS Соболев потратил около $700, а в Dota 2 — $8300.

Официально о переходе Соболева из московского «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа 2024 года. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1». В сезоне-2024/25 форвард забил семь мячей и отдал три результативные передачи во всех турнирах за петербургский клуб.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Соболев провел 13 матчей, забив три мяча.

Ранее игрока «Зенита» Соболева подвергли критике.