На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Вылези из компьютера»: игрока «Зенита» Соболева подвергли критике

Экс-игрок Быстров посоветовал нападающему Соболеву уйти из «Зенита»
true
true
true
close
ФК «Зенит»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в программе на YouTube-канале «О, Родной Футбол!» подверг критике нападающего петербургского «Зенита» Александра Соболева и посоветовал тому сменить клуб, чтобы получать игровую практику.

«Если бы я был в команде, я бы сказал: «Саша, иди ты... иди уже в другой клуб. Иди поиграть. Вылези из своего компьютера, хорош стрелять. Ты футболист, ты еще можешь поиграть. Иди в футбол поиграть, иди в Самару, иди в «Акрон», куда угодно», — сказал Быстров.

В нынешнем сезоне Соболев провел за команду 15 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет пять забитых мячей и две результативные передачи.

В июле появилась информация, что Соболев потратил на онлайн-игры 701 тысячу рублей. На инвентарь в игре CS Соболев потратил около $700, а в Dota 2 — $8300.

Официально о переходе Соболева из московского «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа 2024 года. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1». В сезоне-2024/25 форвард забил семь мячей и отдал три результативные передачи во всех турнирах за петербургский клуб.

Ранее Юрий Семин выступил против ужесточения лимита на легионеров.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами