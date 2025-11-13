Бывший тренер «Спартака» объяснил уход Станковича из команды

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что клуб расстался с наставником Деяном Станковичем из-за того, что руководство хочет видеть команду на первом месте, передает «Матч ТВ».

«Спартак» — это клуб с большими амбициями, нынешнее положение не может их устраивать. Они хотели бы добиться лучших результатов и быть на первом месте. Однако тяжело судить о таких вещах, когда не находишься внутри команды», — сказал Абаскаль.

Об увольнении Станковича стало известно 11 ноября. Сербский специалист тренировал московскую команду с лета 2024 года.

9 ноября московский «Спартак» победил «Ахмат» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1. В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Спартак» занимает шестое место, набрав 25 баллов. Лидируют в РПЛ «Краснодар» и ЦСКА, набравшие 33 очка. В следующий раз «Спартак» проведет московское дерби с ЦСКА 22 ноября.

Ранее увольнение Станковича из «Спартака» назвали ожидаемым.