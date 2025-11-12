«Сам начал провоцировать»: увольнение Станковича из «Спартака» назвали ожидаемым

Бывший генеральный директор футбольного клуба «Москва» Юрий Белоус заявил, что к увольнению Деяна Станковича с поста главного тренера московского «Спартака» все шло. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Насколько я понял, сам Станкович уже начал провоцировать общественность и акционеров. Поэтому в конечном итоге все, что произошло – произошло. Другое дело, удивительно, что непрофессионально менеджмент и руководство клуба поступили. Когда ещё летом продлили с ним контракт еще на два года», — отметил он.

Об увольнении Станковича стало известно 11 ноября. Сербский специалист тренировал московскую команду с лета 2024 года.

9 ноября московский «Спартак» победил «Ахмат» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1. В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Спартак» занимает шестое место, набрав 25 баллов. Лидируют в РПЛ «Краснодар» и ЦСКА, набравшие 33 очка. В следующий раз «Спартак» проведет московское дерби с ЦСКА 22 ноября.

Ранее появилась информация, что «Спартак» может возглавить бывший футболист сборной Аргентины.